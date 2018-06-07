Южноуральцы завалил Владимира Путина жалобами на областную власть

Экология и строительство стали основными темами вопросов челябинцев на «прямую линию» с президентом России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным начнется сегодня в 12 часов. В преддверии общения с главой государства южноуральцы записали несколько видео-обращений, адресованных Владимиру Путину.

Так, работницы челябинской обувной фабрики «Юничел» попросили президента остановить поток контрафакта из Китая, буквально уничтожающий легкую промышленность России.

Жители микрорайона Белый Хутор, расположенного в пригороде Челябинска, пожаловались президенту на действия принадлежащей правительству Челябинской области компании ЮУ КЖСИ. По словам южноуральцев, государственная компания попросту обманула их: когда они покупали квартиры, им обещали микрорайон с малоэтажной застройкой по цене эконом-класса. Однако в итоге в Белом Хуторе началось строительство десятиэтажных домов. Кроме того, недавно ЮУ КЖСИ продавило принятие на публичных слушаниях проект строительства в микрорайоне школы. Южноуральцы уверены, что сделано это с тем, чтобы увеличить поток новых покупателей: компания намерена построить в Белом Хуторе еще десять десятиэтажных домов. О тишине в таком случае придется забыть, сетую жители микрорайона. Кроме того, превращение Белого Хутора в гетто из десятиэтажных панелек существенно снизит рыночную стоимость квартир, которые они когда-то покупали.

Челябинцы, живущие в доме по улице Шуменская, во дворе которого областные власти намерены открыть Центр СПИДа, попросили перенести это учреждение в другое место, а в этом здании открыть детский сад. Ранее там функционировала областная детская туберкулезная больница.

Однако значительная часть обращений южноуральцев напрямую связана с экологической проблематикой. Частично вина за это лежит на новоназначенном министре экологии Сергее Лихачеве. Его первая большая пресс-конференция, состоявшаяся в понедельник, 4 июня, глубоко разочаровала активистов общественных экологических движений, продемонстрировав полнейшее нежелание чиновника разбираться с наболевшими проблемами. Так, министр, ничтоже сумняшеся, заявил, что мусор после закрытия Челябинской свалки, таки повезут на полигон ТБО в Полетаево. Г-на Лихачева ничуть не смутил запрет суда на увеличение мощностей тамошней свалки. Что касается протестов жителей Полетаево, то их мнение чиновника не интересует и подавно.

Будоражит мусорная тематика и жителей Копейска: в поселке Старокамышинск уже месяц собирают подписи против перенаправления части потоков ТКО из Челябинска на расположенный поблизости полигон «Южный».

По традиции, свои вопрос по поводу строительства Томинского ГОКа направили на «прямую линию» противники его строительства. Помимо всего прочего, их возмутила поведение все того же министра экологии Сергея Лихачева. Напомним, в ходе своей пресс-конференции он отказался высказывать собственную позицию по этому весьма спорному проекту. Зато вчера, в ходе общения с Владимиром Соловьевым в эфире программы «Полный контакт», обвинил активистов, выступающих против строительства ГОКа в том, что их акции проплачены.

Не остались в стороне и участники экологического движения «Челябинск, дыши!» Они направили президенту вопросы, касающиеся качества атмосферного воздуха в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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