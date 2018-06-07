В Челябинске руководитель подразделения коммунального МУПа попалась на взятке в два миллиона

В Челябинской области сотрудница муниципальной организации подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы муниципальной организации из областного центра, подозреваемой в получение взятки.

По данным следствия, в 2016-2018 годов женщина, в служебные обязанности которой входит учет поставляемых на промышленные предприятия коммунальных ресурсов, получила от представителя одной из коммерческих организаций взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей. За это челябинка существенно занижала объемы потребленных данным предприятием коммунальных ресурсов.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь не о рядовой сотруднице, а о руководителе одного из подразделений МУПа

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что в Челябинске в настоящее время коммунальные услуги предоставляют всего два муниципальных унитарных предприятия – МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» и МУП «Челябинские тепловые коммунальные сети».

Челябинск, Виктор Елисеев

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