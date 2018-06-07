На Южном Урале полиция поймала курокрада

Южноуралец стащил у работодателя три десятка кур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Увельский» поступило заявление о краже 27 кур-несушек с территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного в селе Хуторка Увельского района. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП «Увельский» задержан подозреваемый, которым оказался 25-летний местный житель, работник данного предприятия», – рассказали в пресс-службе ведомства. Полицейские установили, что мужчина днем забирался через окно в помещение птичника, складывал птицу в мешок, прятал его, а в конце рабочего дня вывозил с территории фабрики на своем скутере. Подозреваемый пояснил, что похищенных кур продал.

По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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