У застройщиков заберут деньги дольщиков

Правительство России закроет застройщикам возможность пользоваться средствами участников долевого строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый механизм финансирования жилищного строительства начнет действовать с 1 июля 2019 года. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Подробности нововведений раскрыл глава Минстроя России Владимир Якушев. По словам министра, в основу работы нового механизма будут положены отказ от «котлового» финансирования строительства жилья и банковский кредит. «Средства дольщиков конкретного дома будут аккумулироваться на одном счете: один дом – один счет. Но застройщик не будет иметь доступа к этим деньгам. Счет будет заблокирован. Под него застройщик сможет получить кредит в банке. А после сдачи дома компания погасит кредит за счет средств, замороженных до этого на специальном счете, и сможет получить прибыль».

Напомним, проблема дольщиков очень остро стоит в большинстве крупных городов России. Не является исключением и Челябинская область: проблемные стройки есть в самом Челябинске, Копейске, Миассе. Особенно остро проблема стоит в Челябинске. Так, в 2015 году разразился скандал с крупнейшей на тот момент строительной компанией – «Гринфлайт». Своих квартир не дождались 4,5 тысячи человек. После длительных консультаций компания сменила руководителя, а сдача проблемных домов растянулась до конца 2018 года.

В 2017 году в аналогичной ситуации оказались дольщики микрорайона «Чурилово Лэйк Сити», возводимого компанией «Речелстрой». В настоящее время собственник застройщика Андрей Пязок находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, а достройка проблемных домов затягивается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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