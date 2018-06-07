ЮУрГУ впервые вошел в престижный международный рейтинг вузов

Крупнейший вуз Челябинска впервые попал в авторитетный международный университетский рейтинг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, образовательное учреждение впервые вошло в рейтинг лучших вузов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

Южно-Уральский государственный университет занял позицию между 800 и 1000 местами из тысячи крупнейших учебных заведений. «Я был безумно рад объявить о том, что ЮУрГУ входит в рейтинг лучших университетов мира QS, однако я должен сказать, что это лишь начало вашего долгого пути. Вы находитесь в «лиге чемпионов», и теперь ваша задача – стать лидером этой команды», – рассказал консультант компании QS Жак де Шамшенель.

QS World University Rankings – один из наиболее авторитетных университетских рейтингов. При его составлении специалисты оценивают академическую репутацию вуза, научную деятельность и репутацию среди работодателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.18

Глава Минстроя Якушев: у застройщиков заберут деньги дольщиков. / На Южном Урале полиция поймала курокрада. / И действительно вышел: слухи о судьбе руководителя аппарата Челябинской городской Думы подтвердились. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»