Челябинцы потратили лимит общения с президентом впустую

Организаторы «прямой линии» президента России проблему Томинского ГОКа заметили, но не озвучили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требование остановить строительство в 10 километрах от города-миллионника Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) появилось в эфире «прямой линии» президента России Владимира Путина. Однако, это единственное, чего удалось добиться противникам реализации этого спорного проекта.

С начала июня южноуральцы направляли организаторам «прямой линии» свои обращения, выступая категорически против строительства Томинского ГОКа и призывая главу государства вмешаться в ситуацию. Видео-вопрос подготовили активисты движения «СтопГОК». И сегодня до начала и во время прямого эфира челябинцы продолжали попытки дозвониться в студию и отправляли СМС-сообщения.

Однако, по всей видимости, организаторы «прямой линии» решили, что южноуральские эко-активисты и без того не обделены вниманием президента и вопрос в эфир пускать не стали. Лишь на исходе первого часа на телеэкране показали СМС-сообщение с требованием остановить строительство Томинского ГОКа. Но ни комментировать его, ни тем более спрашивать мнение президента по этому поводу ведущие не стали.

Впрочем, один вопрос от Челябинска был все-таки задан. Возможность его задать предоставили блогерше Наталье Красновой. 38-летняя челябинка рассказала Владимиру Путину, что она – кандидат наук и блогер. И спросила, когда блогинг будет признан в России профессией. Какие кардинальные изменения в жизни страны женщина связывает с этим, известно только ей. Но факт остается фактом: на этом вопросе лимит для Челябинской области был исчерпан.

Вопрос вызвал в социальных сетях крайнее недоумение. Впрочем, противники строительства не стали унывать. Кто-то высказал надежду, что, может быть, президент все-таки посмотрит записанное эко-активистами видео-обращение. А кто-то даже шутливо заметил: «Может, нам, по традиции, ответят после? С самолета?»

Отметим, что всего на «прямую линию» поступило более 2,5 миллионов обращений. За 4 часа 20 минут, которые длился эфир, глава государства ответил на 79 вопросов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.18

ЮУрГУ впервые вошел в престижный международный рейтинг вузов. / Глава Минстроя Якушев: у застройщиков заберут деньги дольщиков. / На Южном Урале полиция поймала курокрада. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»