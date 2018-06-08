Жару не ждите: на Урал пришел арктический циклон

Тепла в ближайшие дни не ожидается: на Урал из центральной России пришел малоподвижный арктический циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дневные температуры в предпраздничные и праздничные дни будут колебаться от +15 до +20 градусов тепла. Наиболее теплой обещает стать суббота, 9 июня: в Челябинской области до +22, в Свердловской – до +21. В воскресенье снова похолодает – на 2 – 3 градуса. Будет ветрено и дождливо. Такая погода продержится до среды, 13 июня.

В первый рабочий день следующей недели и в Челябинске, и в Екатеринбурге должно потеплеть до +19.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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