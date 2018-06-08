«Начальника понесло»: ЧелябГЭТ продолжает обваливать цены

В трамваях и троллейбусах Челябинска стоимость проезда снизили до 10 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция продлится до конца лета и распространяется на муниципальных льготников. Об этом сообщили в сообществе «Подслушано: Челябинский транспорт».

«Карусель невиданной щедрости от ЧеляГЭТ продолжается. Для муниципальных льготников (пенсионеры Челябинска) 10 рублей. Как для тех, кто доплачивает наличными, так и для тех, у кого средства внесены на карту», – объявили администраторы сообщества.

В компании очередное снижение цен объясняют желанием сохранить пассажиропоток. Однако рядовые сотрудники не очень радуются подобной щедрости руководства. «Начальника понесло. Не остановить», – иронизируют горожане в социальных сетях. «Интересно, что получать будем? Какую зарплату ввиду всех этих акций и скидок»» – задаются вопросом сотрудники ЧелябГЭТ.

Напомним, с 1 июня проезд на трамваях и троллейбусах при оплате наличными стал стоить 20 рублей. Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко объяснил это желанием сохранить пассажиропоток в летнее время. Ранее на ряде маршрутов частных перевозчиков цены снизили до 20 рублей за поездку, а пассажиров начали возить за 10 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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