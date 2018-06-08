В Челябинской области подросток устроил ДТП: два человека пострадали

17-летний южноуралец за рулем «девятки» спровоцировал ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла вчера, 7 июня, около 10:00 в поселке Новотагилка.

В Миасский спасотрадя вызов от ЕДДС поступил в 19:05. Автомобиль «ВАЗ 2109», которым управлял 17-летний подросток, вылетел на встречку и столкнулся с машиной Nissan Note. «В иномарке ехали молодые супруги. Пассажирка пострадала в результате столкновения и была передана сотрудникам скорой медицинской помощи, водитель не пострадал», – рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Виновник аварии в результате столкновения получил перелом бедра левой ноги со смещением. Прибыв на место ДТП, сотрудники спасотряда деблокировали парня из ВАЗа и передали его медицинским работникам. По некоторым данным, юноша был пьян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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