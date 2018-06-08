Арбузы из Казахстана пытались выдать за капусту

В Челябинскую область не пустили 20 тонн казахстанских арбузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 6 июня 2018 года на российско-казахстанском участке границы у КПП «Троицк» сотрудники ведомства выявили нарушение при ввозе в Россию из Республики Казахстан подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

С нарушением законодательства в области карантина растений ввозились 20 тонн арбузов. Подкарантинная продукция, выращенная в Казахстане, следовала из Южно-Казахстанской области в Екатеринбург.

При проведении документарного контроля установлено, что фитосанитарный сертификат страны отправителя (Р. Казахстан) является недействительным, так как указанный в фитосанитарном сертификате груз не соответствовал фактически перевозимому (ФСС выписан на капусту), что является нарушением порядка ввоза подкарантинной продукции на таможенную территорию Евразийского ЭС. В связи с чем должностным лицом Управления Россельхознадзора по Челябинской области принято решение о возврате продукции грузоотправителю в Республику Казахстан», – рассказали в надзорном ведомстве.

Перевозчика оштрафовали за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции и выдали предписание на возврат груза. Фуру под контролем инспекторов Россельхознадзора вернули на территорию Республики Казахстан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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