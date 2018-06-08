На пожаре в Копейске пострадали трое детей

Трое детей и их родители пострадали на пожаре в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 8 июня, утром на Центральный пульт пожарной связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, в квартире на втором этаже.

В 8:42 к месту пожара прибыли первые подразделения. Как выяснилось, в квартире, где произошёл пожар, живут двое взрослых, мать и отец, а также трое совсем ещё маленьких детей.

По оперативной информации на момент прибытия сотрудников пожарной охраны горели вещи в детской комнате на площади 8 квадратных метров. Огнеборцы приступили к аварийно-спасательным работам и ликвидации возгорания. На месте также работали психолог Копейского пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы отдела надзорной деятельности №6.

По предварительной информации годовалый и двухлетний мальчики были эвакуированы из квартиры родителями до прибытия пожарных. Третьего ребёнка, 4-летнего мальчика, из квартиры спасли сотрудники 36-й пожарно-спасательной части.

В 8:50 была объявлена ликвидация открытого горения.

В результате пожара пострадало пять человек, из них трое детей, которые были доставлены в ГКБ №1 Копейска. По предварительной информации родители и годовалый ребёнок получили отравление угарным газом легкой степени. Двое других детей получили ожоги.

Причина пожара устанавливается. Всего в ликвидации последствий происшествия участвовало 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС – 19 человек и 6 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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