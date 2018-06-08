После четырехлетнего перерыва Кубок Стэнли вновь привезут в Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец Евгений Кузнецов стал в составе «Вашингтон Кэпиталз» обладателем главного трофея клубного хоккея – Кубка Стэнли.

По традиции, Евгений привезет кубок на Родину, в Челябинск. В предыдущий раз трофей побывал в столице Южного Урала в 2014 году, когда с ним возвращался Вячеслав Войнов, завоевавший кубок в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз».

Евгений Кузнецов – воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор», нападающий хоккейного клуба «Трактор», обладатель кубка Континента и бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2011/2012 годов, серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013. В составе сборной России двукратный чемпион мира, чемпион мира среди молодёжных команд.

С 2014 года играет в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». В ночь на 8 июня его команда победила команду «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и впервые завоевала главный трофей турнира – Кубок Стэнли. «Кэпиталз» выиграли серию со счетом 4:1. Кузнецов стал самым ценным игроком плей-офф, набрав 32 очка (12+20).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.18

На пожаре в Копейске пострадали трое детей. / Арбузы из Казахстана пытались выдать за капусту. / В Челябинской области подросток устроил ДТП: два человека пострадали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»