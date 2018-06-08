На Ильменском фестивале выступит лидер группы «Ромарио»

Через неделю в Челябинской области стартует 42 Всероссийский Ильменский фестиваль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центра Олега Митяева, с 15 по 17 июня в окрестностях города Миасс, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина», состоится 42 Всероссийский фестиваль авторской песни. Ландшафтное мероприятие собирает до 40 тысяч зрителей.

В фестивале примут участие Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко (Москва); Галина Хомчик (Москва); Андрей Крамаренко (Москва); Ксения Федулова (Москва); Роман Ланкин (Томск); Анатолий Киреев (Челябинск); ансамбль «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов; Екатеринбург); ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Владимир Балабасов, Владимир Риккер; Челябинск) и другие представители бардовской песни из разных городов России.

Во время фестиваля традиционно будут работать две концертные площадки – Главная сцена и Лесная сцена, на которых выступят артисты, авторы и исполнители из России – Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Томска, Уфы, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и городов Челябинской области, а также из США.

Торжественное открытие фестиваля состоится на Главной сцене 15 июня, в пятницу, в 19:00. Главная сцена представит серию концертов «Звёзды авторской песни», концерт «Vivat, Ильмены», традиционный гала-концерт «Ильменский звездопад», конкурс авторской песни (детский и взрослый), сольные концерты известных бардов, детский концерт «Поют туристята», «Ильменские гвозди» (юмор в авторской песне), концерт лауреатов конкурса авторской песни этого года.

Снова в программе фестиваля – концерт «Неформатные наши» с участием молодых авторов и исполнителей, представляющих иной, но близкий фестивалю музыкальный формат: Филипп Август (Москва), Алексей Хомчик (Москва), Павел Пиковский (Москва), Рамиль Бадамшин (Уфа), Юрий Богатенков и Гарри Ананасов (Челябинск). В субботу, 16 июня, в 19:00 в концерте «Олег Митяев представляет…» примет участие специальный гость – Ромарио (Москва).

Лесная сцена откроется 15 июня, в пятницу, в 20:00. В программе – серии концертов «Поёт Челябинск» и «Время ансамблей», поэтический турнир, концерт фаворитов Интернет-конкурса 42 Ильменского фестиваля, «Поэтическая страничка», сольные концерты артистов и многое другое.

Традиционно вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере, участие во всех мероприятиях и посещение концертов бесплатные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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