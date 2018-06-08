В Златоусте сотрудница почты прогнала грабителя

В Челябинской области сотрудница почты выгнала грабителя из отделения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России», инцидент произошел вчера, 7 июня, в поселке Чапаевский, расположенном на территории Златоуста.

В течение дня молодой человек несколько раз заходил в помещение, дожидаясь, когда почтовый работник останется одна. Воспользовавшись моментом, злоумышленник попросил женщину добровольно отдать ему деньги. Получив отказ, зашел за барьерную стойку и попытался ее ударить.

Однако сотрудница Почты России не растерялась и, достав газовый баллончик, распылила его содержимое в лицо грабителя. Молодой человек выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении. Почтовый работник тут же сообщила о случившемся в полицию.

Прибывшим на полицейским она подробно описала приметы неудачливого грабителя. Сама женщина не пострадала. Златоустовский почтамт и служба безопасности филиала оказывают полное содействие правоохранительным органам в оперативно-следственных мероприятиях. Почтовое отделение работает в штатном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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