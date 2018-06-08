В Челябинске неизвестный открыл огонь по школьникам

В центре Челябинска открыли огонь по школьникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло рядом с гимназией №63, расположенной в Центральном районе города.

Неизвестный открыл огонь из пневматики из соседнего со школой жилого здания. В результате был ранен один из учащихся.

Официально подробности происшествия пока не комментируют. По одной из версий, горожанин открыл огонь по детям, игравшим в футбол рядом с образовательным учреждением. По другой – мужчине не понравилось, что дети бегают по крышам расположенных неподалеку гаражей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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