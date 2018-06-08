Челябинского застройщика выпустили из СИЗО под залог

Гендиректора компании «Речелстрой» Андрея Пязока выпустили из СИЗО поз залог в 4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, сегодня, 8 июня, судебная инстанция изменила меру пресечения в отношении генерального директора строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязок, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве.

В судебном заседании следователь ходатайствовал об изменении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей на залог. По словам представителя следствия, Пязок признал свою вину, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления, принял меры для погашения материального ущерба потерпевшим, перечислив 2 миллиона рублей на специализированный счет ООО «Речелстрой», а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В итоге суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на залог в размере 4 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с достройкой челябинского микрорайона один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок.

В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя». По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

В мае нынешнего года к обвинению в мошенничестве добавилась еще одна статья Уголовного кодекса – привлечение средств дольщиков с нарушением законодательства о долевом строительстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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