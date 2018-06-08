В Челябинске задержали мужчину, открывшего стрельбу по школьникам

Полиция задержала челябинца, обстрелявшего школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пневматического ружья в двух 12-летних школьников, находившихся около одного из учебных заведений Центрального района областного центра.

По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело, по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

«По предварительным данным, школьники бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего он начал стрельбу. Медики констатировали у школьников касательные раны, не повлекшие госпитализации. Детям оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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