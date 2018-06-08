В Челябинске пройдет общеэкологический пикет

В центре Челябинска эко-активисты выступят в защиту воздуха и воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общеэкологический пикет «Защитим жизнь!» пройдет вечером 9 июня в сквере Андреевского. Организатором выступило движение «Большой Челябинск».

«Тему защиты окружающей среды следует максимально возможным образом расширять, обязательно распространяя деятельность общественных движений и групп на защиту воздуха, воды, земли и озеленения», – уверены активисты движения. В предстоящую субботу они выступят с требованием остановить вредные выбросы в атмосферу и водные объекты, а также привлечь к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

Мероприятие было согласовано администрацией Челябинска. Пикет состоится завтра, 9 июня, в сквере Андреевского в 17:00 до 19:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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