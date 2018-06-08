В Челябинске ограничат движение по оживленной магистрали

В Челябинске из-за дорожников ограничат движение по Свердловскому проспекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с начавшимся в дорожным ремонтом.

«В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия с 9 по 26 июня будет ограничено движение по Свердловскому проспекту – Свердловскому тракту от улицы Воровского до городской черты в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города», – рассказали в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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