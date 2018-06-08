«Приезжай хоть на денек…» В Челябинске ждут Владимира Путина

Челябинские чиновники надеются на визит Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президента России Владимира Путина ждут на церемонии открытия нового завода – «Русские электрические двигатели», совместного детища челябинского АО «Конар» (49%) и ПАО «Транснефть» (51%).

Открытие предприятия намечено на 28 сентября. В политических кругах Челябинска рассказывают, что глава государства остался настолько доволен организацией российско-казахстанского форума, проходившего в прошлом году на площадке «Конара», что решил посетить его еще раз. К тому же, вероятнее всего, в торжественном мероприятии примет участие президент «Татнефти» Николай Токарев. А с ним президента связывает служба в во внешней разведке КГБ СССР: оба они в 1980-х годах работали по линии спецслужб в Дрездене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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