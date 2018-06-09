Ребенок, пострадавший на пожаре в Копейске, умер в больнице

Мальчик, получивший ожоги во время пожара в Копейске, скончался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи не смогли спасти четырехлетнего копейчанина, получившего серьезные ожоги во время пожара: мальчик умер в Челябинском ожоговом центре. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, пожар произошел вчера утром в одном из многоквартирных домов Копейска, в квартире на втором этаже. По оперативной информации на момент прибытия сотрудников пожарной охраны горели вещи в детской комнате на площади 8 квадратных метров.

Родители успели вывести из квартиры детей одного и двух лет. Четырехлетнего мальчика позднее эвакуировали пожарные.

Взрослые и самый маленький ребенок получили отравление продуктами горения: отец – легкой степени, мать, получившая также ожог дыхательных путей, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Старшие мальчики, получившие серьезные ожоги, были переведены в ожоговый центр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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