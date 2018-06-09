В Челябинской области директор полгода не платил зарплату рабочим

В Увельском районе перед судом предстанет директор предприятия за невыплату зарплаты и уклонение от уплаты налогов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Увельского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ИнМа» (предприятие по добыче песка и глины). Он обвиняется в полная невыплате заработной платы свыше двух месяцев, а также сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенном в крупном размере.

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия директор ООО «ИнМа» держал без денег 29 работников предприятия с января по июнь 2017 года, задолжав в общей сложности свыше 2,6 миллиона рублей, имея реальную возможность производить выплаты заработной платы.

Установлено, что на расчетные счета предприятия был наложен арест. Имея умысел на сокрытие денежных средств, южноуралец отгружал продукцию организациям, которые, в свою очередь, производили расчеты в интересах ООО «ИнМА», направляя деньги на иные цели.

Кроме того, сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 11 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.18

Торговый дом ММК заработал в 2017 году почти 50 миллиардов рублей. / Ребенок, пострадавший на пожаре в Копейске, умер в больнице. / «Приезжай хоть на денек…» В Челябинске ждут Владимира Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»