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Суббота, 9 июня 2018, 14:06 мск

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Дольщики «Речелстроя» заставят гендиректора компании пожалеть об освобождении из СИЗО

Дольщики челябинского застройщика собираются вызвать освобожденного из СИЗО Андрея Пязока на разговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дольщики микрорайона «Чурилово Лэйк Сити» не намерены оставлять в покое освобожденного из СИЗО генерального директора «Речелстроя» Андрея Пязока. Об этом заявили члены инициативной группы обманутых дольщиков.

«Пользуйтесь его свободой. У вас появилась уникальная возможность сказать ему все лично и спросить с него где наши деньги и квартиры. Он должен проводить с дольщиками собрания и отвечать на вопросы. Звоните и приходите в Речел и записывайтесь. А отказы во встречах фиксируйте на видео и аудио и присылайте нам. Все это пойдет на стол к Шалю и в СК.

Как только назначат приемный день и время, мы сообщим», – написали они в своем интернет-сообществе.

Напомним, вчера, 8 июня, Центральный районный суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве в крупном размере и незаконном привлечении средств на долевое строительство с содержания под стражей на залог в 4 миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с достройкой челябинского микрорайона один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок.

В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя». По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

В мае нынешнего года к обвинению в мошенничестве добавилась еще одна статья Уголовного кодекса – привлечение средств дольщиков с нарушением законодательства о долевом строительстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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