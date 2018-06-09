В Челябинске дети оказались заперты в горящей квартире

В Челябинске детям пришлось прыгать с балкона, чтобы спастись от пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром на центральный пункт пожарной связи Челябинска поступил тревожный звонок о пожаре в Тракторозаводском районе города. Горела квартира на втором этаже пятиэтажки.

Уже через три минуты после сообщения боевой расчет 5-й пожарно-спасательной части прибыл к месту вызова. С помощью трехколенной лестницы огнеборцы проникли внутрь квартиры. В ходе разведки они установили, что горели вещи в коридоре, ко всему прочему наблюдалось сильное задымление. В 10:06 часов пожар был локализован.

До прибытия подразделений из квартиры самостоятельно эвакуировались двое мальчишек 12 и 6 лет. Дети находились в квартире одни, спали, а мама ушла в магазин. Обнаружив горение, мальчики хотели выйти из квартиры через дверь, но путь был отрезан огнем. Позвонив своей бабушке и сообщив о пожаре, они решили спрыгнуть с балкона. Старший мальчик, вытолкнул младшего в окно, поскольку тот боялся прыгать самостоятельно, а затем выпрыгнул сам. В данный момент ребят для осмотра направили в медицинское учреждение.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются различные версии. Со слов детей возгорание произошло в электророзетке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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