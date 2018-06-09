Большинство челябинцев не признают День независимости России

Большинство жителей Челябинска отказываются считать 12 июня днем независимости России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти половина челябинцев предпочитает называть один из самых молодых государственных праздников нейтрально – Днем России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Истоки праздника – в 1990 году, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. А спустя два года 12 июня стало праздничной датой, которая именовалась «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Этот день стал официально нерабочим, а в 1994 году был объявлен государственным праздником.

В 1998 году президент Борис Ельцин предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Но официальное название «День России» закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС провели к предстоящему празднику социологический опрос, поинтересовавшись, какое название челябинцам нравится больше.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что название праздника 12 июня «День России» видится жителям регионального центра как наиболее удачное. Этот вариант выбрали 47,7% опрошенных. Единственная социально-демографическая характеристика, встречающаяся у респондентов данной группы чаще, чем в среднем по массиву – характеристика уровня своей материальной обеспеченности оценочной позицией «живём нормально, но приходится экономить».

Название праздника «День независимости России» нравится 38,3% жителей Челябинска, и чаще остальных так отвечают женщины. И лишь 3,7% респондентов считают, что этот государственный праздник должен именоваться так, как было задумано изначально – «День принятия декларации о государственном суверенитете России».

Кроме того, социологи отметили в качестве тенденции последних лет рост числа респондентов, которым известно, какой праздник отмечается 12 июня. Правда, не все из ответивших, знающих этот праздник, дают верный ответ на вопрос о его названии. Ещё одной тенденцией, выявленной социологическими опросами, является рост числа респондентов, считающих 12 июня праздником, а не просто дополнительным выходным днём.

Челябинск, Виктор Елисеев

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