Челябинец угрожал взорвать самолет

В Анапе возбудили уголовное дело в отношении туриста из Челябинска, грозившегося взорвать самолет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, Новороссийская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 31- летнего жителя Челябинска. Он подозревается в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном в отношении социально-значимых объектов из хулиганских побуждений.

«Установлено, что 5 июня 2018 года в службу организации перевозок ОАО «Аэропорт Анапа» поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, в котором звонивший угрожал взорвать стоящий на взлетно-посадочной полосе самолет. Сотрудниками Анапского линейного отдела на транспорте МВД России личность звонившего установлена, им оказался отдыхающий из Челябинска. В ходе опроса мужчина признал факт звонка и угрозы взрыва самолета, объяснив свои действия хулиганским мотивом», – рассказали в надзорном ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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