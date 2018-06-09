Южноуральский депутат лишился мандата за «забывчивость»

Депутат горсовета из Челябинской области лишен полномочий за отказ предоставить декларацию о доходах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в части предоставлении сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Установлено, что депутатом Совета депутатов Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района не исполнена обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2017 год. Депутатом не предоставлены сведения о доходах в установленный федеральным законодательством срок – до 30 апреля текущего года», – рассказали в областной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями, председателю Совета депутатов Кропачевского городского поселения прокурором внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с неисполнением возложенных обязанностей.

По результатам рассмотрения представления прокурора, решением Совета депутатов Кропачевского городского поселения депутат лишен полномочий депутата представительного органа местного самоуправления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.18

Куда приведет большой шаг вперед. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». / Челябинец угрожал взорвать самолет. / Большинство челябинцев не признают День независимости России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»