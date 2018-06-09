В Трехгорном врачи лечили пенсионера спустя рукава

В южноуральской «запретке» медиков наказали за ненадлежащее оказание помощи пациенту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Трехгорный провело проверку по обращению гражданки о некачественном оказании медицинской помощи ее престарелому отцу.

«Установлено, что медицинскими работниками ФГБУЗ Медико-санитарная часть №72 ФМБА России допущено несоблюдение Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (утвержден приказом Минздрава РФ от 15.11.2012г. №928н) и Критериев качества оказания медицинской помощи взрослым при остром нарушении мозгового кровообращения (утверждены приказом Минздрава РФ от 10.05.2007г. №203н)», – констатировали в прокуратуре.

Проверка показала, что длительность пребывания больного в отделении анестезиологии и реанимации составила менее 24 часов; пациенту не выполнены оценка функций глотания, дуплексное сканирование экстравраниальных отделов брахиоцефальных сосудов; в течение 20 минут после поступления в стационар не было определено содержание тромбоцитов в периферической крови; при нахождении в стационаре развились пролежни.

В итоге за некачественное лечение и.о. заместителя начальника по медицинской части ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России оштрафовали на 15 тысяч рублей. Также по представлению прокурора города к дисциплинарной ответственности привлечены два медицинских работника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.18

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