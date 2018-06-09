На Южном Урале научились удалять опухоль мозга через нос

Южноуральские нейрохирурги научились удалять опухоль мозга через нос.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения региона, в Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) состоялся двухдневный мастер-класс о нейрохирурга из Санкт-Петербурга Владислава Черебилло. Под руководством профессора института им. Алмазова специалисты ЧОКБ провели пять малоинвазивных операций по удалению опухолей мозга.

Удаление опухоли мозга малоинвазивным методом происходит следующим образом: хирург проникает в мозг без трепанации черепной коробки, через естественные отверстия. С помощью эндоскопа он удаляет опухоль через нос. Если позволяют размеры – то целиком, если размер превышает 6 см, то с помощью интегратора новообразование превращают в суспензию и удаляют посредством отсоса.

«Тенденция современной нейрохирургии такова, что постепенно большую часть вмешательств мы будем проводить малоинвазивно, – отметил заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург минздрава Челябинской области Сергей Пашнин, – Только в прошлом году мы прооперировали почти 120 таких пациентов».

Эта технология позволяет избежать сложных энергозатратных и травматичных операций и долгого восстановительного периода. После эндоскопического удаления опухоли пациент через два дня выписывается из больницы, а на третьи сутки уже может вести привычный образ жизни.

Челябинск, Ольга Ареснтьева

Челябинск. Другие новости 09.06.18

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