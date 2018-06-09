В лесу под Челябинском бросили бутылки с ртутью

Южноуральцы вызвали спасателей из-за брошенной в лесу ртути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, опасную находку обнаружили вчера в Сосновском районе.

«8 июня спасателям Мобильного отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области поступил вызов в лесной массив у деревни Малышево. Очевидцами было обнаружено 4 пластиковых бутылки предположительно с ртутью», – рассказали в ведомстве.

Прибыв на указанное место, областные спасатели собрали все в емкость и транспортировали в место хранения для дальнейшей утилизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.18

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