В лесу под Челябинском бросили бутылки с ртутью

Южноуральцы вызвали спасателей из-за брошенной в лесу ртути.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, опасную находку обнаружили вчера в Сосновском районе.
«8 июня спасателям Мобильного отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области поступил вызов в лесной массив у деревни Малышево. Очевидцами было обнаружено 4 пластиковых бутылки предположительно с ртутью», – рассказали в ведомстве.
Прибыв на указанное место, областные спасатели собрали все в емкость и транспортировали в место хранения для дальнейшей утилизации.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.06.18
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