В России нашли останки Горыныча и ночной ведьмы

Российский палеонтолог нашел останки древних хищников, обитавших на территории России около 250 млн лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Вятского палеонтологического музея и Музея естественных наук Северной Каролины в ходе последних экспедиций в Кировской области обнаружили вдоль берега реки Вятки в районе города Котельнича большое количество хорошо сохранившихся окаменелостей.

Среди находок – останки двух ранее неизвестных млекопитающих пермского периода (250-300 млн лет назад) – зубастого хищника размером с волка, который стал самым крупным из обнаруженных представителей местной фауны того времени, и плотоядное размером поменьше с острыми игольчатыми зубами.

Новые виды исследователи описали в журнале PeerJ.

Более крупного хищника ученые назвали Gorynychus masyutinae – в честь самого грозного героя русских сказок.

«Горыныч» относится к тероцефалам, подотряду терапсид – звероподобных рептилий, появившихся в самом начале пермского периода. Второе животное, получившее имя Nochnitsa geminidens, – горгонопс, одно из самых примитивных зверообразных. Ночницами, вызывавшими бессонницу злыми духами, согласно славянской мифологии, становились после смерти бездетные ведьмы. Nochnitsa geminidens обладала большими глазницами и, скорее всего, вела ночной образ жизни.

Отмечается, что в окрестностях Котельнича новые вымершие виды открываются практически ежегодно: единственное аналогичное местонахождение в мире находится на плато Карру в ЮАР, однако сохранность южноафриканских ископаемых намного ниже, отмечает «Газета».

Новые виды позволяют ученым лучше понять, как происходила реорганизация экосистемы после одного из массовых вымираний животных, имевшего место в середине пермского периода. Хотя наиболее крупной была катастрофа конца периода (примерно 252 млн лет назад), более ранние и менее масштабные (260 млн лет назад) катаклизмы, возможно, внесли значительные коррективы в состав фауны.

Так, если в типичных экосистемах конца пермского периода самыми крупными хищниками были горгонопсы, а терацефалы преимущественно были мелкими насекомоядными, то в середине перми ситуация, похоже, стала обратной.

«Новые виды из России – это первое свидетельство того, что во второй половине пермского периода такие изменения происходили повсеместно, а не только в Южной Африке, – отметил американский ученый Кристиан Каммерер. – Котельнич – одно из самых важных мест для поисков окаменелых останков терапсид. Не только потому, что они удивительно полные и хорошо сохранившиеся, но и потому, что они являются чрезвычайно редким окном в родословную млекопитающих Северного полушария во время перми».

Среди других интересных находок, сделанных на территории России, – останки попугая, обитавшего 16-18 млн лет назад на территории Сибири. Останки были представлены единственной костью, но ученые пришли к выводу, что древний попугай мало чем отличается от современных волнистых.

Поскольку эти птицы не склонны к миграции, вряд ли найденный попугай попал в Сибирь случайно.

А останки предка динозавров Teleocrater rhadinus, жившего в триасовом периоде, наступившем после пермского, перевернули преставление об этом виде: если ранее считалось, что они были мелкими и передвигались на двух ногах, то в ходе исследований выяснилось, что предки динозавров достигали в длину трех метров, имели длинные шею и хвост и ходили на четырех лапах.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.06.18

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