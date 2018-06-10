На Южный Урал идут заморозки

В Челябинской области ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 11-12 июня в ночные и утренние часы в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 4 градусов.

В целом по области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие дожди, в горах туманы. Температура ночью +2, +8, днем +14, +20, в горах до +11.

Вместе с тем, в южной половине области на протяжении всех выходных сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости по региональной шкале).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.18

В России нашли останки Горыныча и ночной ведьмы. / В лесу под Челябинском бросили бутылки с ртутью. / Учитель осталась без работы из-за красивых фотографий в купальнике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»