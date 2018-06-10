16-летний южноуралец утонул в турецком отеле

Подросток из Челябинска утонул на отдыхе в Турции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в первый же день отдыха южноуральцев.

В Турцию юноша прилетел в дедушкой и бабушкой. Челябинец познакомился с молодыми людьми, а когда старшие расположились в номере, отпросился искупаться.

Челябинцы не сразу обеспокоились, когда внук не вернулся с прогулки. Лишь после его долгого отсутствия направились на поиски.

Молодого человека нашли на дне бассейна, расположенного на территории отеля. Его вытащил постоялец. Юношу в состоянии комы госпитализировали в местную больницу.

«Мой сын утонул на отдыхе в Турции. Его пытаются спасти, сейчас он находится в коме. Мои родители находятся с ним в госпитале, – цитирует «Первый областной» маму пострадавшего подростка. – Нас предупредили, что страховка может не покрыть расходы. Содержание в реанимации обходится в 2 тысячи евро в сутки. Это лучшая больница Турции, отсюда такие цены».

Пока родные челябинца не знают, долго ли продлится пребывание южноуральца в больнице: врачи от прогнозов воздерживаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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