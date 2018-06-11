В Челябинской области собираются отметить День России

На Южном Урале намерены отметить День России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в эти выходные во всех муниципальных образованиях региона пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Южноуральцев приглашают на концерты, творческие встречи, флешмобы, ярмарки, народные гуляния и спортивные соревнования.

Программа мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, в Челябинске откроется в Городском саду им. А.С. Пушкина, где в 10:00 начнется концерт «Моя Россия», а в 11:00 – детский фестиваль «Дружба народов».

В 11:00 в Саду Победы стартует фестиваль национальных видов спорта «Победные традиции».

Парад дружбы народов начнется в 12:00 у Театральной площади, объединив представителей национальных культурных центров, самодеятельных творческих коллективов региона, России и сопредельных государств. Завершится парад дружбы народов в городском саду им. А.С. Пушкина, где в 13:00 стартует фестиваль русского фольклора.

В 13:00 в Челябинском государственном академическом театре драмы им. Н Орлова начнется международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветие культур», в концертной программе примут участие ансамбли танца из Казахстана и Киргизии, хоровая капелла «Молодость», оркестр народных инструментов «Малахит» и государственный ансамбль танца «Урал».

В День России для горожан и гостей Челябинска будут организованы культурные и спортивные мероприятия. В 12:00 в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко начнется праздничная программа «Россия – мы гордимся тобой!», а сквере по ул. Молодогвардейцев – праздничный концерт «Россия в моём сердце». В завершение программы праздничных мероприятий в 14:00 на сцене ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина начнется концерт «Современная Россия», в 15:00 в парке Калининского района (ул. Чайковского) – концерт «Люблю тебя, Россия».

В Магнитогорске 12 июня горожан ожидают масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 275-летию станицы Магнитной. В 12:00 любителей поэзии приглашают в сквер им. М.Ю. Лермонтова, где начнется поэтический марафон, на котором выступят магнитогорские поэты, чтецы и музыканты. Студенты Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки приглашают ценителей музыкального искусства на концерт, который состоится перед главным входом в консерваторию (ул. Грязнова, 22) с 12:00 до 14:00.

В парке «У Вечного огня» с 13:00 до 15:00 можно будет познакомиться с выставкой мототехники, принять участие в шахматно-шашечном турнире и футбольных конкурсах, пройти по туристическому лабиринту, а также стать участником квест-игры и творческих мастер-классов. На детской площадке парка «У Вечного огня» (возле ТРЦ «Континент») юных магнитогорцев будут ждать ростовые куклы, конкурсы и игры.

В 13:00 на площади им. С. Орджоникидзе состоится торжественное открытие памятной плиты «275 лет станице Магнитной». Наиболее масштабным станет праздник на площади Народных гуляний. С 14:00 до 17:00 пройдет Праздник национальных культур. Коллективы дома дружбы народов представят концертную программу «Россия многонациональная». Юбилею станицы Магнитной будет посвящен фестиваль традиционной казачьей культуры «Магнит-гора». Гости праздника на площади Народных гуляний смогут посетить мастер-классы по национальным народным промыслам и танцам. Организаторы приглашают также поучаствовать в конкурсе «Казачка-любушка», в мастер-классе по владению кнутом. Кроме того, состоится казачий турнир по рубке шашкой на приз главы города.

В Карабаше в День России можно побывать на праздничном концерте, принять участие в патриотическом марафоне или сдать нормы ГТО. Первым среди муниципальных учреждений откроет мероприятия 12 июня Центральная библиотека. В 11:00 начнется патриотический марафон «Моя любовь – моя Россия». Торжественный концерт стартует в досуговом центре «Сфера» в 12:00. Параллельно с концертом на городском стадионе можно сдать нормы ГТО. По традиции, кульминацией программы с 19:30 станет танцевально-развлекательная программа «Танцующий город».

Мероприятия по случаю Дня России в Трехгорном пройдут на площади детской школы искусств. С 13:00 до 15:00 для жителей города будут работать музейные мастерские (аквагрим, мастер-класс по лепке из глины, мастер-класс по изготовлению куклы, работа фотозоны, выставка-продажа hand-made открыток Оксаны Гафуровой, мастерская шаржа). Также в 13:00 начнется народное гуляние и концертная программа «Моя Россия». С 15:00 до 16:00 на участке аттракционов пройдет спортивно-развлекательная программа для всей семьи «День богатырей».

В Локомотивном 12 июня на площади дома культуры «Луч» состоится фестиваль народного творчества «Гармонь певучая». Его программа включает торжественную часть, выставку декоративно-прикладного творчества, матер-классы, книжную выставку и народные гуляния.

В Аше во дворце культуры «Металлург» состоится концертная программа «Люблю тебя, Россия», на городской площади Миньяра пройдет тематическое мероприятие «Моя малая Родина», а во дворце культуры Сима будет проведен киномарафон «Россия – Родина моя». В сельских поселениях Ашинского муниципального района 12 июня состоятся конкурсные игровые программы для детей.

В 17:00 молодежь Чебаркуля проведет акцию «Мы – вместе» на площади им. Ленина. Продолжит программу праздничный концерт.

В Еманжелинске 12 июня в 11:00 в городском сквере пройдет познавательно-развлекательная акция «Россия в моём сердце». В 13:00 на площадке у школы искусств им. Ф. Липса состоится праздничная концертная программа с вручением паспортов, различными акциями, флешмобами и выступлениями лучших коллективов района. В музее посёлка Красногорского в 11:00 состоится открытие фотовыставки «Моя прекрасная Россия». Вход свободный. В 12:00 на площади перед ДК им. Ленина, пройдёт концертная программа «Тебе, Россия, посвящаем…». В посёлке Зауральский праздничные мероприятия начнутся с 17:00 на заводской площади. Жителей посёлка порадуют концертными номерами и интересными патриотическими акциями. В доме культуры «30 лет ВЛКСМ» разреза Батуринского с 13:30 стартует патриотическая акция «Я росинка твоя, Россия!», в 14:00 праздничную программу продолжит концерт. Программы рассчитаны на жителей разных возрастов. К участию приглашаются все желающие.

В Еткуле праздничные мероприятия проходят под девизом «Нет для нас Родины лучше России». Здесь торжества по случаю Дня России совпадают с Днями Еткульского муниципального района. 12 июня во всех сельских поселениях района пройдут народные гуляния и флешмоб под названием «Вперед, Россия».

В Увельском районе празднование Дня России пройдет одновременно с празднованием Дня района. Так, в 10:00 на центральной площади поселка Увельского развернется ярмарка, затем в 11.00 здесь же начнется фольклорный праздник «Поет мое село родное!», который сменит концерт детских художественных коллективов «Тебе, Россия, посвящаем». На местном арбате в 15:00 откроется выставке изделий мастеров «Гостиный двор». В 17:00 на площади возле районного дома культуры стартует акция по обмену книгами, а на центральной площади поселка юные увельчане получат первые в своей жизни документы – паспорта граждан Российской Федерации. Завершится День России гала-концертом лауреатов районного фестиваля «Дни культуры сельских поселений» и музыкально-развлекательной программой для молодежи.

12 июня жителей Аргаяшского района ждет разнообразная праздничная программа. Для аргаяшцев будут работать 40 различных площадок. Гостей праздника приглашают принять участие в викторинах, интеллектуальных играх. Не останутся без внимания и маленькие жители района. Для детей будут организованы игровые программы, квесты, танцевальные флешмобы. Так, сельский клуб деревни Байгазина приглашает гостей на народный праздник детский Сабантуй «Мы единая семья». Мероприятие начнется в 11:00. Жителей и гостей районного центра приглашают принять участие в праздничных гуляниях в парке имени Горького. Начало в 12:00.

12 июня во всех культурно-досуговых учреждениях Агаповского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России, – концерты, игровые программы для детей и взрослых. Утром в парке Славы у фонтана села Агаповка выступит духовой оркестр «Ретро». С официальной частью праздника совпадет концерт «Люблю тебя, Россия», в который включены выступления самодеятельных, вокальных и танцевальных коллективов, солистов домов культуры Агаповского района, а также для детей пройдут конкурные игровые программы с участием клоунов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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