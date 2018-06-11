С Днем России, Челябинск: НМУ продлили на сутки

Режим «черного неба» продлится в Челябинске до вечера 12 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 11-12 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19 часов 11 июня до 19 часов 12 июня на территории Челябинска объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени. Аналогичный режим вводится для некоторых предприятий Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.06.18

В Челябинской области собираются отметить День России. / В Челябинске – предпраздничные НМУ. / 16-летний южноуралец утонул в турецком отеле. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»