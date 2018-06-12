Странный день календаря. 28 лет российского суверенитета

С 1990-го и до 2002-го года 12 июня, что сейчас именуется Днем России, назывался Днем независимости (тоже, разумеется, России). С 1991-го года, кстати, еще до путча, день стал нерабочим. 12 июня 1990-го года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Так что независимость обрела не Россия периода СНГ, а Россия заката союзной перестройки – социалистическая советская республика.

Тогда – в самом начале 90-х по веселой молодой зловредности мы прикалывались: от кого Россия независима – от партнеров (затем – бывших партнеров) по СССР (затем СНГ)?! Но ведь, если разобраться в политической казуистике Декларации, то получится, что именно она катализировала «откол» бывших советских республик от России. Дело в том, что в Декларации есть различные агрессивные положения, например, о том, что законы Российской Федерации имеют приоритет перед законами Союза.

На мой взгляд, не то, чтобы вообще нельзя было голосовать за подобную декларацию (ибо на тот момент Российский Съезд народных депутатов был, едва ли не самым динамичным драйвером в развитии, так называемых, перестроечных, идей), но опасно и вредно было фиксировать подобные захватнические, политические, извините, приматы. К тому же, принятию столь демонстративного Закона не предшествовали никакие переговорные процессы с другими республиками. Вы можете мне возразить: мол, на следующий год прошел всенародный референдум, и чуть ли не единогласно все республики, и РСФСР, в частности, проголосовали за сохранение СССР. Но я же говорю о мине замедленного геополитического действия…

Короче, как пишут разведенки в Сети « Контакт» о своём семейном положении: «всё сложно». По большей части Декларация позитивна, поскольку утвердила основные принципы, заложенные в нынешней Конституции. Но ее негатив, после много чего произошедшего за четверть века и при такой ностальгии значительной части нынешней России по СССР, вообще должен исключать этот день из праздничного реестра…

Вне зависимости

Впрочем, никакой особой независимости от советского прошлого и в России ельцинского образца не наблюдалось. Кроме свободы слова и разгула преступности, почти все оставалось по-прежнему, и уж точно не становилось лучше, особенно для стариков и малышей, и было уже неважно: отменена или действует пресловутая шестая статья.

В России путинской уже однозначно «в наличии» партия власти, а Конституция гарантирует неограниченные полномочия известно какому лицу или, точнее, «группе лиц». Идеологи несменяемого лидера, да и он сам, оказались далеко не глупы. Они увидели всю «оксюморонистость» Дня независимости России и переименовали июньский выходной в День просто России. И речь идет не только об абсурдности независимости России от Казахастана или Туркменистана. Эта последняя команда российских «властных» горцев (в смысле вечной молодости и несменяемости) поняла: анекдотично говорить о свободе в стране бедняков. И это не я сказала. А правая административная рука президента – Дмитрий Анатольевич, вот дословно: « Главная беда современной России – бедность…» И он вряд ли говорил о бедных духом, наверняка – о пустых желудках. А свобода – это непременно деньги, а не только исполняемые цивилизованные законы: хочешь – шаурму покупаешь, хочешь – дом, хочешь – билет на концерт Элтона Джона, хочешь – сборник пьес Владислава Суркова, хочешь – голосуешь не за ЕР, и никто твой бизнес после этого не раскатает административным катком. При средней же зарплате россиян в 300-400 баксов об их свободе не решается говорить даже олигархически счастливая верхушка.

А с другой стороны, именно после переименования 12 июня независимость России стала наполняться реальным смыслом – независимостью от остального мира. Увы, не финансовой. Зато идеологической. Последние лет 13 главным в российской политике стало глубокомысленное слово «суверенитет», обернувшееся на практике независимостью от здравого смысла, от логики причинно-следственных связей и, опять же, – агрессивностью.

Очень может быть, что Россия способна достичь финансовой независимости, и даже технологической. Хотя когда таким достижением представляют т.н. Крымский мост, то это вызывает лишь недоумение: ведь техника и даже цемент, извините, использовались зарубежного, чаще, европейского производства. То есть своего бетона и, образно говоря, «катерпиллеров» для осуществления проектов подобного масштаба в стране нет… Ну, а в результативность Сколково, даже и не знаю, видимо, один Дмитрий Анатольевич верит.

В общем, пока Россия не приучилась существовать в экономической изоляции. Зато в духовной и культурной – как рыба в воде. Иначе чем объяснить, что население практически не смотрит серьезного иностранного кино (разве что на паре фестивалей, так это еще при Брежневе было). Страна почти не переводит новую качественную литературу, да и переведенную – не читает. Российская наука продолжает усердно вытеснять лучших своих представителей за границу. О да, мы не подотчетны Западу в своих политических приоритетах. И вообще политику демагоги у нас ловко подменили геополитикой, перманентно обостряющейся во всех спорных ситуациях и регионах мира.

О дивный Русский Мир!

С 2002-го года разговоры о Русском мире – прямо «застольные» в СМИ официального толка. Так названа даже просветительская организация, что производит гуманитарный продукт прямо в Кремле! При этом, в реалиях никакого Русского мира (в смысле традиционных сфер российского влияния) сегодня нет. И я даже не говорю об Украине, отношения с которой, хорошо, если восстановятся в этом веке. У нас все настороженно и негладко с той же Белоруссией. Да, честно говоря, в такой грубой манере и при известном финансовом дефиците как можно построить этот пресловутый Русский мир – перессорившись со всеми соседями и продемонстрировав нехитрый набор наших ценностей, в виде не вполне проясненных скреп, драгоценного лидера и игнорирования чужого мнения?

Если листать страницы приличной книжки по отечественной истории, нетрудно заметить: Россия всегда стремилась к независимости. Но никогда не могла объяснить, что это такое – в идее и на практике. Словно бы все знают или догадываются, но вслух не говорят.

На данном этапе, кстати, все довольно понятно: суверенитет – это право власти рулить страной без оглядки на мировые правила и критерии. Что еще хуже и больше касается всех и каждого из граждан – это право власти распоряжаться своим населением, приравняв любые протесты к предательству. Есть еще аспект – гордость за свою инаковость. А всё «очарование» этой «отличности от других» – в невежестве и беззаконии, процветающих на всех уровнях «вертикали».

При этом жить нам становится все труднее и дороже. Но все равно, как погляжу – имперские настроения и принципиальная гордость за свою непохожесть в этом году, даже по сравнению с прошлым 17-м, зашкаливают. Если верить официальным сайтам, на которых День России называют праздником «свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости», то 12 июня «все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее России».

Естественно, проходят уже традиционные официозные мероприятия и праздничные концерты, в Кремле вручаются премии и награды. Салют в столице обходится миллионов в 50, в Первопрестольной даже облака (если что) разгоняют. Это на увеличение пенсий по старости в стране «денег нет», а 60 лямов на разгон облаков (привет шварцевско- горинскому альтруисту Мюнхгаузену) – как с куста. Другое дело, что накачка патриотизмом (а это важнейший механизм национального самоутверждения в России, не только, к слову, путинской) идет не за счет реальных достижений и прорывов. Поскольку гордиться особенно нечем, власти утверждаются за счет образа врага, за счет антипатий, за счет интенсивно – агрессивных кампаний. По мне, это пугающее утверждение национальных символов и национальной гордости. Потому что с этого начинается национальное поглупение и отупение. Примат «российскости» переходит в примитивизацию представлений о реальности. Но главное, исчезает здоровое чувство опасности, которое должен вызывать властный авантюризм.

Большинство из нас, в 2018-м году – реальное большинство, перестает думать о последствиях. Не перестают лишь челябинцы, цинично обманутые федералами. До выборов нам с самого высокого облака посочувствовали и даже обозначили проблему ненавистного Томинского ГОКа как « неоднозначную». А после инаугурации «выплюнули» команду фас на общественников, что всего-то и хотели: не дать экологической чуме запустить в регион еще одного агента…

Но я отвлекалась на местечковое, больное, поскольку вообще-то это должен быть День других эманаций. Но как только в последние годы начинают говорить о патриотизме и патриотах, я отчетливо понимаю: самые настоящие патриоты – это челябинские экологические активисты, что не боятся ни РМК, ни проклятий пропагандиста Соловьева, ни писка сенатора – корпоративщицы Гехт, ни мычания нового старичка – регионального министра экологии, ни угроз нанятых федеральными бонзами силовиков. Они со своим минимумом ресурсов из месяца в месяц выходят и защищают экологию – независимость от грязи и вони – своей земли, города, семьи и, если уж по историческому счету, Отечества. И им не нужно для этого соизволение ни первого, ни тем более стопервого государственного лица. В этом смысле, День России – это их день, а не встроенных горизонтально в вертикаль чиновников и идеологов на госпайке, на бюджетном пайке России.

Скрепя сердце

О других эманациях. Раз уж заявила, что духовная изоляция переносится легко и даже с удовольствием. Последние лет пять с ужасом наблюдаю, какое мракобесие нам «кажут» федеральные каналы. Просто невозможное импортозамещение…

Еще десятилетие назад российское телевидение чувствовало себя словно растерянным перед этим праздником.

С другими все давно ясно: на Новый год – «Иронию судьбы» с «Чародеями»; на 8 марта – «Ищите» или « Благословите» Женщину; на 23 Февраля – «Офицеры». А с 12 июня – засада: показывали всякие концерты, какие-то программы, связанные с утверждением не вполне внятной государственности, фильмы про Петра, но почему то и про западника – масона Павла, и очень много казенщины с говорящими головами.

Складывалось ощущение, что это праздник выходного дня, без особой специализации. А потом понеслось. Сначала изготовили и показали кино про Византию, реинкарнацией коей стала теперешняя Русь. Про «Крым наш» и говорить не буду. Там скорость азарта , как у Шумахера, – со старта 200.

Но не могу молчать про торжественное «телепразднование» 100-летия Юрия Андропова – все бюджетные каналы показали свои фильмы, которые, хотели этого идеологи или нет, противопоставили саму сущность праздника российской государственности сегодняшнему тренду – курсу на советскую государственность.

А за год до этого юбилея телевики «порадовали» фильмой «Лаврентий Берия. Ликвидация». Особо авторы сего киношедевра подчеркивали, что одним из первых реформаторов сталинского режима был вовсе не Хрущев, план-то оказывается подготовил Берия. Нет, создатели киноверсии не отрицали, что Лаврентий Палыч несет какую-то ответственность за репрессии и уничтожение людей. Но! Он также проявил либерализм, выпустил кого-то из тюрем, Королеву помог вставить выбитые зубы, и вообще этот чудо – менеджер планировал введение частной собственности. А любовниц у него было отнюдь не так много, как нам раньше врали. И вообще, Берия был достаточно хорошим семьянином.

После же появления панегирика про душку Андропова стало ясно, что новая Россия не такая уж и новая. Особенно на фоне феерии на НТВ (по поводу «кругляша» смерти Сталина) – «Сталин с нами». Этот дивный цикл во славу верховного главнокомандующего поведал, что вообще-то Сталин был либералом, и только мерзкое окружение не позволило ему провести демократические реформы в Советском Союзе.

Блин! Волосы дыбом. Сталин с нами, Берия с нами, Андропов с нами... Кто следующий с нами? Уж не Андрей ли Януарьевич, не в светлый праздник будь помянут?! При СССР, между прочим, только Ленин «жил, жив и будет жить».

При этом заметьте, к 12 июня я до последнего времени относилась нейтрально -уважительно. Все-таки, одно государство закончилось, режим переключили, и страна начала развиваться в другом направлении. Но теперь я испытываю естественное чувство тревоги и гадаю, как далеко все это зайдет…

Нет, у меня тоже были приливы патриотических, так сказать чувств-с: и когда Шарапова несколько лет назад победила на Ролан Гаросе. И когда « наши» выиграли хоккейное золото. И особенно, когда невзирая на давление « элит», обычные и очень симпатичные земляки встают на защиту своего конституционного права на чистую окружающую среду. Но посещает оно меня крайне редко, большую же часть времени, я нет- нет да вспомню июньского именинника – Александра Сергеевича: «И дернул меня черт родиться в России …" А дальше вы помните, сожаление становится невыносимо горьким: будто ум и талант России вовсе не нужны.

Вместо послесловия

Лично меня, в отличие от контролеров государственности совершенно не смущает тот социологический фактор, что лишь каждый третий россиянин не знает правильное название праздника 12 июня.

Ну, и пусть большинство воспринимает его как дополнительный выходной. Это большинство в трезвом состоянии и про порядок полосок на флаге не в курсе, и гимном гордится, да слов не помнит. Это опять же не я – Левада- центр сообщает. Он же констатирует: 90% градус патриотизма.

Не исключено, что именно незнание и способствует росту патриотического сознания – при вакууме в голове гордиться легче. А вот знающие да помнящие вместо гордости, глядя на итоги очередного (прошедшего с прошлого Дня России) года, испытывают стыд, чем, однозначно, портят государственную статистику и настроение окружающим. И вот тут-то не могу не найти положительный пример, произошедших за последние 28 лет изменений. Раньше таких пессимистов отправили бы на серьезное психиатрическое лечение. А теперь обходятся, образно говоря, демократическими подручными силами…

Челябинск, Екатерина Истрицкая

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