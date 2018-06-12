Екатеринбург попал на праздничный дудл Google

Екатеринбург попал на праздничный дудл поисковика Google. Как передает «Новый День», на картинке изображен дом Севастьянова, мост на остров Русский (некоторые СМИ по ошибке назвали его Крымским мостом), казанский Дворец земледельцев, часть московского Кремля и калининградский остров Канта.

Напомним, что сегодня отмечается День России. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.06.18

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