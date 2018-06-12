Заморозки с огоньком: на Южном Урале продлили экстренное предупреждение

Южноуральцев предупредили о заморозках и пожарной опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, во второй половине дня 12 июня в западных и южных районах Южного Урала местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

13 июня в западных районах местами и в южной половине Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). Ночью и утром 13 июня в горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе до -2 градусов, на почве до -4 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.06.18

Странный день календаря. 28 лет российского суверенитета. / С Днем России, Челябинск: НМУ продлили на сутки. / В Челябинской области собираются отметить День России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»