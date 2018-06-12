Стабильность: в Челябинской области продлили режим «черного неба»

НМУ задержались на Южном Урале на третьи сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 10-13 июня в регионе в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19 часов 12 июня до 11 часов 13 июня на территории Челябинска продлено действие предупреждения о возникновении НМУ первой степени. Аналогичный режим вводится для некоторых предприятий Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.06.18

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