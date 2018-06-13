В центре Челябинска «Лада» врезалась в ЗиЛ и маршрутку

Автоледи умудрилась врезаться одновременно в ЗиЛ и маршрутку на перекрестке в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина.

«Лада» 12-й модели под управлением молодой женщины врезалась в ЗиЛ, после чего отлетела в ПАЗ, следовавший по маршруту №36. По словам очевидцев, основной удар пришелся на грузовик.

В аварии серьезно пострадал легковой автомобиль. Управлявшая им автоледи получила травму головы. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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