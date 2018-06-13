Магнитогорец, избивший мужчину до потери рассудка, отправился в колонию

Суд Магнитогорска огласил приговор по делу южноуральца, после избиения которым незнакомец повредился в уме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой потерю зрения, психическое расстройство, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В суде установлено, что в мае 2017 года магнитогорец, находясь в дачном товариществе, набросился на незнакомого мужчину, находившегося с ним в одной компании. Он достал из багажника своей машины фрагмент хоккейной клюшки и нанес незнакомцу не менее 4-х ударов по голове. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, переломы костей свода и основания черепа, «нейропатию правого глаза» (с потерей зрения до 11%) и органическое расстройство личности с умеренным психоорганическим синдромом.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств: признания вины, активного способствования раскрытию преступления и наличия троих несовершеннолетних малолетних детей, суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании материального ущерба на сумму свыше 87 тысяч рублей и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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