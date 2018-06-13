Трое южноуральцев умерли в Оренбуржье от отравления

Магнитогорцы-вахтовики отравились в Оренбургской области неизвестным химическим веществом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Оренбургской области, 12 июня в правоохранительные органы около 9:00 поступило сообщение о том, что в гостинице по улице Аксакова города Гай обнаружены тела троих мужчин 24, 28 и 29 лет без видимых признаков насильственной смерти.

По данному факту по результатам доследственной проверки следственными органами СКР Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

По предварительной версии, все погибшие являлись сотрудниками подрядной организации из Магнитогорска, работали вахтовым методом, выполняя работы на территории ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат». Около 18 часов 11 июня после рабочей смены они вернулись в гостиницу, где утром следующего дня были обнаружены без признаков жизни.

В ходе осмотра места происшествия, телесных повреждений и иных признаков насильственной смерти на трупах не обнаружено. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, смерть потерпевших наступила в результате токсического воздействия промышленного химического вещества.

По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями СК совместно со специалистами отобраны образцы воздуха по месту жительства и работы потерпевших, изъята техническая и иная документация в ПАО «Гайский ГОК», а также рабочая и повседневная одежда потерпевших, их личные вещи. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей, а также иные судебно-химические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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