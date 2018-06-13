Эксперты: Стагнация на рынке недвижимости в Челябинске продолжится

Риелторы не ждут в ближайшее время роста цен на недвижимость в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время на рынке жилой недвижимости Челябинска будут наблюдаться разнонаправленные тенденции, однако в целом город по-прежнему останется на последнем среди миллионников месте по цене квадратного метра. Об этом заявил президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.

«В ближайшее время цена квадратного метра у нас расти не будет. И это хорошо», – заявил эксперт. Именно низкие цены делают привлекательной недвижимость Челябинска для жителей других регионов, отметил г-н Унанян. При этом, как правило, на Южный Урал приезжают люди и депрессивных регионов, отметил представитель риелторского сообщества.

Другая причина переезда – обилие в городе высших учебных заведений. Впрочем, другие эксперты отмечают, что зачастую, закончив вуз, молодые люди в Челябинске не остаются, а перебираются в города с более привлекательными социально-экономическими условиями. В самом же Челябинске, в основном, остаются лишь те, кто не блистал успехами в учебе.

Хотя есть и исключения. Например, по словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Лейлы Дудь, она лично знакома с семьей, переехавшей в Челябинск из Санкт-Петербурга. Правда, коренная петербурженка в семействе лишь жена, муж же перебрался некогда в «северную столицу» из Челябинска. Да и переехали они из Питера, в значительной мере, опять-таки из низких цен на жилую недвижимость Челябинска.

Есть и еще одна категория мигрантов (исключая гастарбайтеров из республик Средней Азии) – топ-менеджмент. «Многие предприятия в Челябинской области возглавляют руководители из других городов», – рассказал Арсен Унанян. Впрочем, оценить это как исключительно положительную тенденцию президент Российской гильдии риэлторов не смог. «У нас просто кадров хороших не хватает», – объяснил он стремление собственников компаний привлекать для руководства предприятиями топ-менеджеров из других городов.

И все-таки, несмотря на спокойствие со средней ценой квадратного метра, в различных сегментах стоимость продолжит как расти, таки снижаться. «У нас очень мало хорошего, качественного жилья, – сетует г-н Унанян. – Поэтому, как только оно появляется на рынке, его тут же покупают. И цена на него будет немного расти. Зато в городе переизбыток некачественного жилья. Это не значит, что его не будут покупать. Его будут покупать, как только снижающуюся цену на него покупатели сочтут приемлемой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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