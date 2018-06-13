В Челябинской области – снова штормовое предупреждение

Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 14 июня на территории региона ночью местами, днем в большинстве районов небольшие дожди, в отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер 6-11 метров в секунду, отдельные порывы ночью и днем 15-20 метров в секунду

В условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.06.18

Эксперты: Стагнация на рынке недвижимости в Челябинске продолжится. / Трое южноуральцев умерли в Оренбуржье от отравления. / Сборной России предсказали исход первого матча мундиаля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»