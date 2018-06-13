Стрит-ритейл уходит из центра Челябинска (ВИДЕО)

Торговая коммерческая недвижимость перебирается из центра на окраины Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость квадратного метра на рынке торговой коммерческой недвижимости сегодня составляет 65 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт по коммерческой недвижимости Валентин Корытный.

Лидирует в городе спрос на так называемый «стрит-ритейл» – небольшие помещения площадью от 40 до 120 квадратных метров на первых этажах жилых зданий. Зачастую инвесторы рассматривают их в качестве одного из вариантов формирования пенсионных накоплений. Среди арендаторов же этот спрос формируется в связи с развитием франшиз известных бизнес-проектов.

При этом если еще несколько лет назад особенных спросом пользовалась подобная торговая коммерческая недвижимость, расположенная в центре Челябинска (стоимость квадратного метра достигала 200 тысяч рублей), то теперь цены на некогда востребованные площади на 25% – 30% ниже, чем на северо-западе города. «Это связано с плотностью и платежеспособностью населения, – отметил г-н Корытный. – Люди, у которых появляются деньги на приобретение жилья, перебираются на более заселенную окраину Челябинска, а в центре остаются жить, как правило, люди пенсионного и предпенсионного общества». Это не может не сказываться на востребованности объекта коммерческой недвижимости, считает эксперт.

Что касается офисной недвижимости, то уже сегодня в этом сегменте рынка наблюдается перенасыщенность предложениями.

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Вместе с тем, в Челябинске почти нет качественной офисной недвижимости. «Сегодня, выбирая в качестве варианта для размещения штаб-квартиры между Екатеринбургом и Челябинском, международная компания вполне могла бы отдать предпочтение Челябинску, – отмечает президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян. – Если, конечно, они не «привязаны» к посольствам. В Челябинске цены на недвижимость в два раза ниже, заработная плата персонала вдвое меньше. Но им нужно размещаться в зданиях класса А. А у нас их почти нет, а те, что есть, – забиты под завязку».

Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке торговой коммерческой недвижимости. «65 тысяч рублей за квадратный метр – это цена для качественной коммерческой недвижимости, – подчеркивает Виталий Корытный. – Но такая недвижимость начала появляться в городе лишь в последние годы. Раньше все, что застройщики выдавали за коммерческую недвижимость – это обычные квартиры на первом этаже с дверью на улицу. Их продать невозможно».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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