Наркоторговца из Таджикистана, «поменявшего» себе биографию, отправили в колонию

Нежелательный гражданин среднеазиатской республики загремел в колонию за наркотики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал гражданина Республики Таджикистан виновным в незаконном пересечении Государственной границы РФ, незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

В суде установлено, что в июле 2015 года мужчине был запрещен въезд в Россию до 2025 года. Но уже в Таджикистане он обратился в компетентные органы с заявлением о смене биографических данных, после чего ему был выдан паспорт гражданина Таджикистана на другое имя.

С этим документом он пробрался в Россию уже в 2016 году. Находясь на территории Челябинской области, в 2017 году он приобрел у неустановленного лица свыше 1 килограмма героина, часть которого продал наркозависимому. В ходе очередной попытки сбыта героина оба были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе досмотра автомобиля, а также по месту жительства обвиняемого указанное наркотическое вещество массой более 1 кг было изъято их незаконного оборота.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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