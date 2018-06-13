На Южном Урале полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Магнитогорске полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 12 июня, в одном из домов, расположенных на проспекте Ленина в Магнитогорске.

Мать ребенка ненадолго оставила его одного, выйдя из комнаты. Девочка, которой исполнилось всего полтора года, воспользовавшись отсутствием взрослых, забралась на подоконник квартиры, расположенной на четвертом этаже, и упала их открытого окна.

«Малышку госпитализировали в детскую городскую больницу № 3 с закрытой черепно-мозговой травмой, – пишет U24. – По результатам проверки маму привлекли к административной ответственности. Семья характеризуется положительно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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