«Наденьте розовые очки!» В Челябинской области показал, как правильно формировать информационную повестку

В борьбе за исправление имиджа региона власти Челябинской области решили перейти на откровенно пропагандистский стиль работы. Помочь им в этом призван медиахолдинг «Областное телевидение», на 100% принадлежащий южноуральскому правительству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пресс-конференции на телеканале правительства Челябинской области окончательно превратились в монологи ведущей, пытающейся доказать южноуральцам, что в регионе все хорошо.

Это прекрасно продемонстрировала состоявшаяся сегодня, 13 июня, встреча с представителями риелторского сообщества, прошедшая в прямом эфире на сайте «Первый областной». Хотя мероприятие официально считалось пресс-конференцией, сие действо назвать так было нельзя. Подобный формат может быть крайне неудобен, если ставишь целью донести до аудитории нужную мысль.

Ведь пресс-конференция подразумевает, что представители различных средств массовой информации задают вопросы спикерам. Однако в студии ОТВ давно начали применять несколько иную схему: якобы модератор общения прессы и приглашенных гостей сводила это самое общение к минимуму. На протяжение большей части пресс-конференции именно ведущая задавала вопросы спикерам, представителям СМИ же вообще не дали слова.

Собственно, поэтому значительная часть журналистского сообщества давно уже махнула рукой на приглашения ОТВ. Реакция вполне обоснованная: зачем тратить время на то, чтобы, находясь в студии, следить за диалогом ведущей и приглашенных гостей, если все это вполне можно наблюдать в прямом эфире на сайте. Довольны обе стороны: журналисты экономят время, которое иначе приходилось бы потратить на путь до ОТВ и обратно, а главный рупор правительства Челябинской области избавляется от опасности неудобных вопросов со стороны СМИ, не столь благодушно оценивающих, например, состояние экономики, социальной сферы и экологии региона.

И сегодня канал областного правительства продемонстрировал свою пропагандистскую суть во всей красе: сегодняшняя пресс-конференция превратилась в настоящий бенефис ведущей, поставившей своей целью во что бы то ни стало убедить зрителей прямой трансляции в том, что в Челябинской области все обстоит, как нельзя, лучше. Кажется, благоприятствовало этой задаче и недавно прошедшее в Челябинске событие – проведение XXII Национального конгресса по недвижимости.

Видимо, в ожидании потока дифирамбов «партии и правительству», уважаемая ведущая обратилась к президенту Российской гильдии риелторов Арсену Унаняну с просьбой рассказать, почему именно Челябинск стал на несколько дней столицей риелторского сообщества России. И получила обескураживающий ответ: дескать хотели-то все собраться в Питере или Москве, но куда уж нам до чемпионата мира по футболу. Оказывается, из-за предстоящего мундиаля организаторы конгресса по недвижимости столкнулись с «трудностями технического характера» по размещению участников съезда риелторов. В общем, кроме как в Челябинске, мест в гостиницах для участников конгресса не нашлось. А куда-нибудь совсем уж в Сибирь или на Дальний Восток приглашать риелторов (с нашей-то логистикой), организаторы, видимо, сочли не слишком хорошей идеей.

Поняв, что беседа ушла в какое-то совсем уж неприятно неожиданное русло, г-жа ведущая решила прервать рассуждения спикера задорно-оптимистичным «Ну, в принципе, это даже хорошо, что так получилось, да?» Одернутый подобным восторженным образом г-н Унанян полностью согласился с предположением ведущей, рассказав о восторженных отзывах участников конгресса. Им понравились кое-какие из реализуемых в городе проектов, гости оказались в полнейшем восторге от расположенного прямо в центре Челябинска настоящего лесного бора. Некоторые даже признались, что ожидали увидеть гораздо худшее, поделилась впоследствии наблюдением президент региональной гильдии риелторов Лейла Дудь.

И все-таки нерешительность спикеров, кажется, не вполне устраивала ведущую. И она решила упростить вопросы, периодически прозрачно намекая на желательные варианты ответов. Так, подняв тему бегства из Челябинска, модератор достаточно откровенно предложила ответить на вопрос: «Тот всплеск ухода, оттока населения из Челябинска, – он прошел?» И уж чтобы совсем было понятно, добавила: «То есть насколько сейчас меняются настроения и насколько люди начинают понимать, что все не так?»

Но и на сей раз гости эфира решили не идти уж так откровенно на поводу у ведущей, пустившись в пространные рассуждения о том, что миграция – процесс естественный и объективный, и, вообще, ничего страшного в ней нет. Реакция тоже вполне понятная, ведь еще недавно все тот же Арсен Унанян в эфире ток-шоу на другом региональном телеканале рассказывал, что люди, действительно, очень обеспокоены вопросами экологии. «Я живу максимально далеко от ЧЭМК и будущего ГОКа, но все мои соседи этим озабочены. Какая разница 5 или 15 километров будет до него, – говорил тогда предприниматель. – В моем окружении 10% переехали, 40% обсуждают этот вопрос и, скорее всего, переедут, а 50% обсуждают, но никогда не передут. То есть обсуждают почти все, а если все сложится, то половина точно переедут. И это очень опасно. Потому что это те люди, которые в основном и инвестируют сейчас в региональную экономику».

Возможно, именно постоянный уход спикеров от «генеральной линии» настолько взволновал ведущую, что она совсем забыла про присутствовавших на пресс-конференции журналистов (впрочем, подавляющее большинство представляли все тот же холдинг ОТВ, и двум из них все-таки удалось пару раз перебить вошедшую в «модераторский» раж коллегу). Наконец, спустя час такой весьма оригинальной пресс-конференции, ведущая оптимистично подвела итог: «В принципе, можно, завершая, подытожить наш разговор, что… не все так плохо!» И добавила еще раз: «Не все так плохо!»

Видимо, это и станет лейтмотивом обновленного ОТВ под руководством председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина, который в течение последнего года пытается протолкнуть ту же мысль во время обсуждения самых больных проблем региона.

В принципе, и пропаганда при определенных условиях не так уже и плоха, но вот только к СМИ это не должно иметь никакого отношения. Особенно к тем, что содержаться за счет бюджета, то есть на средства налогоплательщиков. И налогоплательщики вообще-то рассчитывают получать за свои деньги реальную картину происходящего – именно в этом и заключается роль СМИ. А если господин губернатор сотоварищи хочет, чтобы его поливали сахарным сиропом, он должен оплачивать это из собственных средств – судя по тому, как разворачиваются в регионе подконтрольные и дружественные ему бизнес-структуры, г-н Дубровский вполне может себе это позволить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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