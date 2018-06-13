Судьба чиновника: мэру Челябинска не судьба увидеть одну из главных битв планеты

Дела государственной важности лишили главу Челябинска Евгения Тефтелева возможности лично лицезреть баталии за звание чемпиона мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр южноуральской столицы, решив, что грех пропустить мероприятие такого уровня, когда оно проходит практически «в соседнем дворе» – в Екатеринбурге, приобрел билет на матч сборных Франции и Перу.

Игра состоится 21 июня, но на этот же день назначили заседание оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС-2020. Билет на футбол пришлось сдать.

В мэрии Челябинска уверяют, что глава города по этому поводу ни капли не расстроился: «Да вы что! Войти в оргкомитет по подготовке такого престижного международного события, быть приглашенным на совещание в администрацию президента – это же очень почетно! Никакой футбольный матч по значимости не сравнится! – цитирует «Комсомольская правда» пресс-секретаря челябинского мэра Владимира Сафорнова. – Тем более, саммиты пройдут в Челябинске, что придаст городу новый импульс в развитии».

Вообще-то, было бы странно, если бы при подготовке столь масштабного мероприятия, как саммиты ШОС и БРИКС, в Челябинске в состав оргкомитета не включили бы главу принимающего региона и мэра того самого города, где саммиты планируется проводить. Поэтому восторг пресс-секретаря Тефтелева уместен только в том случае, если г-на мэра просто не приглашают в Москву ни на какие другие встречи или совещания.

Что же касается ценности самого Тефтелева для оргкомитета, то стоит отметить, что за 3,5 года на посту мэра никаких особых импульсов для развития города он не придал, так что надеяться на резкий рывок с его стороны до, во время или после саммита вряд ли стоит.

При том что глава Челябинска все-таки собирался променять проблемы города на праздник футбола: матч, который он хотел посетить, будет проходить в четверг, игра начнется в 20:00 по местному времени. И чтобы не опоздать, учитывая расстояние и дорожную ситуацию в Екатеринбурге, выезжать из Челябинска нужно часа за 4 до начала – то есть в 16 часов, в разгар рабочего дня. И г-н мэр был готов, что называется, «забить» на свои обязанности градоначальника, чтобы посмотреть, как «22 миллионера по траве гоняют мяч». И, в принципе, челябинцы бы ему это простили – они и так не сильно ощущают его присутствие, считая, что город живет, скорее, не благодаря мэру, а вопреки.

А вот пытаться убедить горожан, что смотреть на чиновников, пусть и московских, гораздо приятнее, чем на игру одной из сильнейших команд мира (после того, как ты завил о своем уважении к футболу) – это представляется большой политической ошибкой. Этого люди точно не поймут. Но г-ну Тефтелеву это и не важно – ведь его пригласили – пусть, всего на пару часов – в администрацию президента. Вот он – праздник чиновной души.

Челябинск, Павел Зварзин

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