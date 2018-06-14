ЧелябГЭТ вспомнил про «карточников»: акционную скидку распространили и на них

Стоимость проезда по максимально пополненных транспортным картам на трамваях и троллейбусах Челябинска снизили до 20 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Челябинский городской электрический транспорт» заявило, что с целью привлечения пассажиров в трамваях и троллейбусах с 14 июня стоимость проезда в электротранспорте при условии пополнения транспортной карты на сумму 700 рублей и более составит 20 рублей. Такое объявление появилось в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт».

Напоминаем, с 1 июня на неопределенный срок стоимость проезда в троллейбусах и трамваях была снижена до 20 рублей за наличный расчет.

Позднее для пенсионеров, которые пользуются социальной транспортной картой, стоимость проезда составляет 10 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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